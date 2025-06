15 jaar cel voor doden man in Suriname en wegmaken lijk

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft maandag de 51-jarige Romeo B. veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doden van Rishi Parmesar eind 2022 in Suriname en het wegmaken van zijn lijk. Het lichaam van het slachtoffer is nooit meer gevonden.

Volgens B. was er sprake van "een noodlottig ongeval", zei hij eerder tijdens de behandeling van de zaak. De twee mannen kregen volgens Hagenaar B. ruzie over een niet terugbetaalde lening, raakten in gevecht en daarbij viel het 48-jarige slachtoffer uit Hoofddorp hard op de grond en overleed. B. heeft het lichaam daarna naar eigen zeggen naar een rivier gereden en in het water gelaten.

De rechtbank noemde het verhaal van B. "onaannemelijk". "De verdachte heeft wisselend en weinig concreet verklaard over de feitelijke handelingen die hebben geleid tot de dood van het slachtoffer en hij kon zich niet herinneren hoe hij het slachtoffer uit het pand heeft getild", aldus de rechtbank. Het is niet helemaal duidelijk geworden wat er precies tussen de twee mannen is voorgevallen. "Wel is duidelijk dat de verdachte geweld heeft gepleegd waardoor het slachtoffer kon overlijden, wat ook is gebeurd."

Geen sluitend bewijs

Het Openbaar Ministerie had achttien jaar cel geëist voor moord. Volgens de rechtbank is er echter geen sluitend bewijs dat B. met voorbedachten rade heeft gehandeld.

B. zou op 18 december 2022 naar eigen zeggen Parmesar naar het vliegveld brengen, want hij zou terug naar Nederland gaan. Hij zat echter niet op de vlucht en leek van de aardbodem verdwenen. Ook zijn persoonlijke spullen zijn nooit teruggevonden.

In Suriname worden nog een man en een vrouw verdacht van betrokkenheid, de zaak daar loopt nog.