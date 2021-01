Wetenschappers: zo zorg je dat het coronavirus thuis minder kans krijgt

Handen wassen, afstand houden, mondkapje op, de adviezen om corona buiten de deur te houden, kennen we zo langzamerhand wel. Maar waar veel minder aandacht voor is, is de luchtvochtigheidsgraad in huis. Gooi die omhoog, adviseren wetenschappers in het AD.

In droge lucht gedijt het virus beter en laat in de winter nu juist de lucht veel droger zijn. De Tilburgse hoogleraar atmosferische fysica Bas van de Wiel: “Hoe kouder het buiten is, hoe droger de lucht binnen wordt.”

Virusdeeltjes die je uitademt hebben een zogenoemde waterschil, die bij droge lucht sneller verdampt. De druppeltjes worden dan kleiner waardoor ze langer blijven zweven en daardoor nog kleiner worden. Ze kunnen zo makkelijker worden overgedragen en dringen dieper de longen binnen.

Het bevochtigen van de lucht in huis kan dus bescherming bieden tegen het coronavirus. Internationaal wordt dit effect al erkend. “Een luchtvochtigheid van 40 tot 60 procent kan helpen om de verspreiding en overleving van het coronavirus in binnenruimten te beperken”, stelde bijvoorbeeld het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding (ECDC).

Alleen het Nederlandse RIVM wil er, net als eerder met de mondkapjes, niet aan. Het blijft volhouden dat voornamelijk grote virusdeeltjes het virus verspreiden en afstand houden het beste werkt. Terwijl het zo eenvoudig is om de lucht vochtiger te maken. “Als we dit serieus nemen, kun je reproductiegetal R misschien wel met 0,1 of 0,2 drukken.”

Grafieken tonen aan dat de Nederlandse luchtvochtigheid en het oplopen van de besmettingen hand in hand gaan. Dat zie je ook bij griepgolven. Het is geen bewijs, maar het effect van mondkapjes en handen wassen is ook niet bewezen. Het valt in de categorie: simpel uit te voeren en alle beetjes helpen.

Of de lucht in huis te droog is, kun je meten met een sensor van een paar euro. Je merkt het ook aan bijvoorbeeld een droge keel, droge huid of statisch haar. Een luchtbevochtiger is de eenvoudigste manier om de lucht in huis vochtiger te maken. Anders helpen planten in huis ook, net als de was binnen drogen, een bakje water op de verwarming of de thermostaat een paar graden lager zetten.