COVID-19 zal voor altijd bij ons zijn

Nu is het een bijna onbeheersbare pandemie. Wat is te hopen (en met de kennis van nu) is dat het een vrij ernstige ziekte wordt die periodiek uitbreekt en waar we vermoedelijk jaarlijks tegen gaan vaccineren.

Uiteindelijk – jaren of zelfs decennia in de toekomst – zou COVID-19 kunnen overgaan in een milde kinderziekte, zoals de vier endemische menselijke coronavirussen die bijdragen aan verkoudheid.

Dat voorspellen deskundigen in de National Geografic. Ze voorspellen dat in de toekomst periodieke uitbraken zullen plaatsvinden in geografische gebieden waar relatief veel mensen wonen die zich niet laten vaccineren. Dat zou in Nederland zijn in gebieden waar veel zeer strenge Christenen wonen, en mogelijk is sommige delen van grote steden.

“Mensen moeten beseffen dat dit niet weggaat”, zegt Roy Anderson , epidemioloog van infectieziekten aan het Imperial College London. “We zullen het kunnen redden dankzij de moderne geneeskunde en vaccins, maar het is niet iets dat zomaar uit het raam verdwijnt.”