Praten levert net zoveel verspreiding van het virus op als hoesten of niezen. De Franse medische autoriteiten vragen daarom aan de bevolking om in de metro, trein en bus niet met elkaar te praten en niet te telefoneren.

Als je in de metro of trein ver verwijderd bent van andere passagiers is bellen geen probleem. Maar als het druk is, is het heel onverstandig. Praten en bellen worden (nog?) niet verboden, maar wel sterk afgeraden.