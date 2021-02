Een uurtje wandelen per dag: zo goed is dat voor je gezondheid

Sinds de coronacrisis wandelen we meer dan ooit tevoren. Er is immers ook niet zo heel veel anders te doen nu sportscholen, restaurants of wat voor vertier dan ook gesloten zijn. Gelukkig is wandelen goed voor je gezondheid.

Je bouwt spieren op

Oké, het gaat langzaam, maar je bouwt echt spieren op met wandelen. En bedenk wel dat een uurtje per dag wandelen een stuk makkelijker vol te houden is dan hardlopen of krachttraining. Het is ook goed voor je kraakbeen en het remt botontkalking.

Het verlaagt je bloeddruk

Wandelen is goed voor je hart en vaten. Al na een half uur lopen zakt je bloeddruk en cholesterolgehalte.

Het is goed voor je hersenen

Mensen die een actief leven leiden, waar wandelen onderdeel van is, hebben een beter geheugen en lopen minder kans op alzheimer.

Je slaapt beter

Wie dagelijks wandelt valt ‘s avonds makkelijker in slaap en wordt minder vaak wakker. Ook word je er ontspannen van.

Het stimuleert de stofwisseling

Wandelen brengt de darmen op gang. Het is goed voor de stofwisseling en gaat zo bijvoorbeeld obstipatie tegen.

Je valt er van af

Met wandelen verbrand je natuurlijk lang niet zoveel calorieën als met hardlopen, maar nogmaals: je houdt het veel langer vol. Een uur wandelen scheelt zo’n 240 calorieën. Dat is toch weer mooi meegenomen.

Je leeft langer

Wandelen draagt bij aan een gezond gewicht, een goede nachtrust, een betere conditie en een goede hartgezondheid, het is dus niet verrassend dat je levensverwachting iets omhoog gaat. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat wie wekelijks minstens 150 minuten matig tot intensief beweegt, minder kans heeft om voortijdig te overlijden.