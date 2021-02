Was jij je handdoek na iedere douchebeurt? Dat is niet nodig

Sommige mensen gooien hun handdoek direct in de wasmand na het douchen. Anderen drogen zich gerust een week af met dezelfde handdoek. Wat is wijsheid?

De waarheid ligt een beetje in het midden. Na één keer douchen meteen wassen is niet nodig, maar een week wachten is te lang. Je hebt jezelf net gewassen dus als je je afdroogt ben je schoon. Je handdoek kan daarom niet echt vies worden, wel kan hij huidbacteriën bevatten, die door het wrijven loslaten.

Die zijn niet vies, maar kunnen zich wel gemakkelijk uitbreiden op een vochtige handdoek. Het is dus belangrijk om hem direct te laten drogen. Daarna kun je hem prima nog twee keer gebruiken, maar na drie keer afdrogen moet hij toch echt in de was.

En is het dan fris om de handdoek van je partner of kinderen te gebruiken? Ja, dat kan prima, omdat er alleen huidbacteriën op zitten en die zijn vaak hetzelfde bij mensen die in één huis wonen. Daar kun je elkaar dus niet mee ‘besmetten’.