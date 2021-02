Rozenkwarts of jade? Kristallen beschermen écht niet tegen ziekte of tegenslag

Rozenkwarts voor de liefde, amethist voor innerlijke rust en jade tegen ziekte en pech, kristallen zijn onder jongeren steeds populairder om tegenslag af te wenden. Maar helpen doet het natuurlijk niet echt.

Toch zweren ook veel beroemdheden bij een steen om hun nek, op hun voorhoofd of in de tas. Zo meende Adele dat een slecht optreden kwam doordat ze haar stenen niet bij zich had. Kim Kardashian stelt dat mineralen haar hielpen om rust te vinden na een overval en Alicia Keys beweert geen make-up meer nodig te hebben sinds ze rozenkwarts op haar gezicht doet.

Maar dat is allemaal placebo. Mariette Wolthers, universitair hoofddocent geochemie aan de Universiteit Utrecht legt in de Volkskrant uit: “Er is energetisch niets aparts aan. Chemisch gezien heeft rozenkwarts bijna dezelfde samenstelling als glas.” Wel voelen de stenen lang koel aan op de huid. “Maar je zou net zo goed graniet of marmer kunnen gebruiken. Dat kun je ook glad polijsten. En ik denk dat het goedkoper zou zijn.”

Dat zou heel goed kunnen, want een jaderoller kost rond de 35 euro, een rozenkwartsroller zo’n 45 euro, schrijft de krant. En de werking ervan zit evengoed tussen de oren: toen Britse proefpersonen een nepkristal kregen ervaarden ze evenveel ‘ongebruikelijke sensaties’ als bij een echt kristal.

“Het zou eerlijker zijn om te zeggen dat het om een placebo-effect gaat. Zelfs dan kan het werken,” aldus Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden.