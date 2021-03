WHO luidt noodklok: wereldwijd tekort aan medische zuurstof

Er is wereldwijd een groot tekort aan medische zuurstof, die nodig is voor de behandeling van coronapatiënten, waarschuwt de WHO. Vooral in Zuid-Amerika en Afrika staan mensen soms dagenlang in de rij om een zuurstoftank te vullen.

Een van hen is de Peruaanse Dani die voor haar vader zuurstof probeert te kopen, schrijft RTL Nieuws. ”We hebben al ons spaargeld al uitgegeven aan zuurstof. Mijn vader wil blijven leven, maar ons geld is bijna op.”

Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, legt uit dat er genoeg competente artsen zijn, maar dat het hen aan hulpmiddelen ontbreekt. ‘We hebben hier al moeite om de gezondheidszorg overeind te houden, laat staan in een land als Malawi.”

”We moeten er daarom als collectief voor zorgen dat er extra medische zuurstof heen gaat, maar ook extra beademingsapparaten. Als we dat niet doen, krijg je de situatie dat in deze landen alleen zuurstofflessen overblijven voor mensen die het kunnen betalen. Als je geld op is, dan ga je dood.”

De WHO heeft nu 90 miljoen dollar beschikbaar gesteld. Veel te weinig volgens Kraan. ”Om ervoor te zorgen dat de hele wereld op korte termijn toegang heeft tot medische zuurstof is een bedrag nodig van 1,6 miljard dollar.”