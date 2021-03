Eerst 60+ vaccineren, dan pas meer vrijheid

Vanaf het begin wisten we: echt normaal wordt het leven pas als voldoende mensen zijn gevaccineerd. Toch hebben we sinds maart 2020 geprobeerd of het ook zonder vaccinaties kon. Dat is geen enkele keer echt gelukt, Telkens volgde op versoepelingen meer zieken en doden.

Het lijkt er op dat het kabinet lering gaat trekken uit die ervaring.

Dat betekent dat de avondklok na 1 april van kracht blijft. De horeca blijft dicht en ook de terrassen mogen tijdens Pasen niet open. Ook is het voorlopig niet toegestaan om meer dan één bezoeker te ontvangen. Verder hoeven hogescholen en universiteiten er niet op te rekenen dat zij op korte termijn fysiek college kunnen geven.



De verlenging van de lockdown wordt vandaag en morgen verder besproken binnen het kabinet en met burgemeesters. Mogelijk wordt er iets bijgeschaafd aan het totale pakket van maatregelen, maar die kans is volgens ingewijden klein. ,,De cijfers zijn gewoon te slecht”, zegt een Haagse bron.Ouderen

Waarschijnlijk duren de huidige maatregelen nog de hele maand april. ,,Als de meeste 60-plussers zijn gevaccineerd, kunnen we écht weer wat”, stelt een kabinetsbron.