‘Na vaccinatie kun je corona niet overdragen’

Een studie van het CDC, het Amerikaanse RIVM, laat zien dat mensen die zijn ingeënt, het coronavirus over het algemeen niet meer bij zich kunnen dragen. Dat betekent dat zij anderen dus ook niet meer kunnen besmetten.

De studie van het Centers of Disease Control and Prevention is gedaan onder bijna 4000 mensen die één of twee prikken van Pfizer of Moderna hebben gehad. Deze groep mensen hebben tussen half december en half maart iedere week een coronatest gedaan.

Eén prik van een vaccin van Pfizer of Moderna vermindert de kans op besmetting met 80 procent. De tweede inenting verhoogt de bescherming naar 90 procent.

Rochelle Walensky, topvrouw van het CDC, spreekt van bijzonder goed nieuws. ,,Het onderzoek suggereert dat gevaccineerde personen het virus niet bij zich dragen en ook niet ziek worden”, stelde de Amerikaanse Jaap van Dissel. ,,En dat zien we niet alleen in klinische onderzoeken, maar ook in ‘echte wereld’ omstandigheden.”