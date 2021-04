‘Jongeren die zich laten vaccineren, doen dat ook voor anderen’

Jongeren onder de dertig jaar lopen nauwelijks het risico om te overlijden aan Covid-19. Toch is het verstandig dat ook zij zich laten vaccineren wanneer ze aan de beurt komen, benadrukt voorzitter Bart-Jan Kullberg van de Gezondheidsraad.

"Er zijn meer redenen dan jezelf om je te laten vaccineren. Het lijkt mij heel redelijk om niet alleen het nut voor jezelf mee te nemen, maar ook het nut voor anderen en de maatschappij", antwoordde Kullberg tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer op vragen van de SGP.

"Als ik onder de dertig was, zou ik denken: ik ga het maar niet doen", zei Kamerlid Chris Stoffer tegen Kullberg, wijzend op het geringe sterfterisico. Dat is zo klein dat de voorzitter van de Gezondheidsraad het in zijn presentatie had afgerond naar nul.

Kullberg wees er echter op dat vaccinatie niet alleen is bedoeld om jezelf te beschermen. "Je doet het ook om anderen niet te besmetten en om het virus het land, of de wereld, uit de helpen", benadrukte hij.