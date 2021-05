Nieuwe trend: melatonine vapen om in slaap te vallen

Het slaaphormoon melatonine maakt je lichaam zelf aan als het tijd is om onder de wol te kruipen. Als je slecht slaapt kun je er pilletjes van kopen. Maar tegenwoordig vapen jongeren het stofje ook om op elk gewenst moment in slaap te kunnen vallen.

De hashtag #melatonin levert op TikTok zo'n 172 miljoen hits op. Jongeren vapen (met een elektronische sigaret) melatonine aangelengd met wat kruiden als valeriaan, lavendel of kamille. Ook eten ze winegums waar het slaaphormoon aan is toegevoegd.

Het grote probleem hiervan is dat je niet weet hoeveel melatonine je precies binnenkrijgt, zegt slaapexpert Annelies Smolders tegen HLN. Bij hoge doseringen kun je misselijk worden, hoofdpijn of buikpijn krijgen.

Ook is niet duidelijk of het over traag of snel werkende melatonine gaat. “Als het middel traagwerkend is en ze vapen om drie uur ’s nachts, dan zullen ze het effect pas in de voormiddag voelen”, zegt Smolders.

Verder wordt zo het slaapprobleem zelf niet aangepakt. "Als we jongeren die slecht slapen nu ook al gaan zeggen: ‘hier, vape even en je zal wel kunnen slapen’, dan leren we ze al van jonge leeftijd een verkeerde slaapstrategie aan.”