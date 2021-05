Dit zijn de grootste drinkers van Europa: Nederlanders bescheiden

Zeker nu de terrassen weer opengaan, houden we wel van een glaasje op zijn tijd. Maar vergeleken met de landen om ons heen doen we het rustig aan. Volgens het laatste onderzoek van de OESO drinken Nederlanders gemiddeld 9,6 liter pure alcohol per jaar, wat neerkomt op zo'n twee flessen wijn per week.

Ter vergelijking: de Fransen zitten op 12,3 liter, Belgen drinken 11,1 liter, Spanjaarden 12,7 liter en Duitsers 12,8 liter. Ook de Ieren en de Britten gaan richting de 13 liter per persoon per jaar. Dat komt neer op zo'n 20 tot 25 glazen wijn of bier per week.

Ander opvallend gegeven uit de studie van het samenwerkingsverband van 37 rijke landen: hoe hoger het inkomen van mensen, hoe meer ze drinken. Dat blijkt vooral het geval in Canada, Finland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en België, maar ook in Nederland is die trend duidelijk zichtbaar.

Verder schrijven de onderzoekers nog: "Tijdens de lockdowns meldden vrouwen, ouders van jonge kinderen, mensen met hogere inkomens en mensen met symptomen van depressie en angst de grootste toename van het alcoholgebruik, bijvoorbeeld in Australië, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het aantal noodoproepen om huiselijk geweld te melden is in de EU-landen met 60 procent gestegen."