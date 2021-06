Dakloze vrouw overlijdt met erfenis van ruim 700.000 euro

Een dakloze vrouw uit de Amerikaanse staat Oregon overleed terwijl ze omgerekend meer dan 725.000 euro had geërfd.

Cathy Boone overleed afgelopen januari in een daklozenopvang. De 49-jarige vrouw leefde op straat in Astoria en had vermoedelijk drugsproblemen en psychische klachten, meldt KGW News.

"Ik snap het gewoon niet," vertelt haar vader. "Dat geld lag gewoon op haar te wachten en ze had het hard nodig."

Boone worstelde haar hele volwassen leven met drugs en geestelijke problemen. Toen haar moeder overleed in 2016 herviel ze in haar drugsgebruik.

Degenen die haar moeders erfenis regelden hebben er alles aan gedaan om haar te vinden. Er is zelfs een privédetective ingehuurd, maar ook die wist haar niet te contacteren.

Of Boone wist dat er zo'n smak geld op haar wachtte is onduidelijk. Mogelijk was ze ook niet in staat om de juiste mensen te benaderen om het geld in handen te krijgen, zegt haar vader.