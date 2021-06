Helpt het om paracetamol te nemen voor een coronaprik?

Sommige mensen nemen voor ze een coronaprik krijgen een paracetamolletje, in de hoop minder last te hebben van bijwerkingen, zoals een pijnlijke arm of lichte vermoeidheid. Is dat een goed idee?

Volgens de Belgische viroloog Steven Van Gucht en Dirk Ramaekers van de Taskforce Vaccinatie kun je dat beter niet doen. "Een pijnstiller, zoals bijvoorbeeld een paracetamol, is een geneesmiddel, en daarvoor geldt het advies: neem het alleen wanneer het nodig is", legt Van Gucht uit bij HLN.

“Het is heel onvoorspelbaar of je bijwerkingen zal voelen na een inenting met een coronavaccin. Het is dus heel goed mogelijk dat je helemaal niets merkt na de vaccinatie, en dan is het niet nodig om een pijnstiller in te nemen”, aldus de experts.

Sommige buitenlandse studies suggereren dat het nemen van paracetamol de werking van het vaccin vermindert, maar dat effect is minimaal, stelt Van Gucht gerust. Toch kun je veel beter paracetamol na de prik nemen en pas als je merkt dat je last hebt van de bijwerkingen. "Een pijnstiller innemen na de inenting, wanneer je die ongemakken zou voelen, dat heeft geen negatieve effecten op de aanmaak van antistoffen."

Overigens zijn bijwerkingen zoals een pijnlijke arm een gunstig teken. Het laat zien dat je immuunrespons begint te werken.