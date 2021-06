Minder make-up, minder bh’s en meer mildheid: vrouwen zijn na corona tevredener met hun uiterlijk

Bijna anderhalf jaar thuiswerken, geen feestjes, geen uitjes of ander vertier, wat doet dat met een mens, of meer precies met een vrouw? Het Laatste Nieuws vroeg het meer dan 3500 Belgische vrouwen en concludeert: we zijn minder met ons uiterlijk bezig.

Maar liefst 60 procent van de vrouwen geeft aan minder make-up te gebruiken. En die trend zet door, ook nu de terrassen weer open zijn. “In plaats van onszelf continu van buitenaf te beoordelen, ­focusten we meer op wat we zélf voelden, binnenin. Dat maakt dat je tevredener wordt over je uiterlijk," legt hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman uit aan de krant.

Van de ondervraagde vrouwen kocht 65 procent minder kleding tijdens de lockdown, 75 procent van hen shopt nog steeds minder dan voor de coronacrisis. Bijna 20 procent draagt tijdens het thuiswerken geen bh. Bij vrouwen onder de 30 is dat zelfs een derde. Bijna 30 procent kijkt bovendien milder naar zichzelf. 15 procent van de jonge vrouwen vindt dat ze er beter uitzien dan voor de coronacrisis.

"Onze prioriteiten veranderden," stelt Woertman. "De pandemie heeft ons van ons voetstuk der onsterfelijkheid gestoten. We hadden het idee dat we allemaal tot in de eeuwigheid prachtig konden blijven. Daar hadden we met fillers en botox ook de middelen voor. Alles was mogelijk, als je maar je best deed. En toen kwam ineens een gemeen virus dat alles onderuithaalde. Dat ons leerde dat we wél kwetsbaar zijn. Dat andere dingen – zoals een goede gezondheid ­belangrijker zijn.”