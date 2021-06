In de VS stagneert het vaccinatieprogramma: dit is waarom

Het vaccineren begon voortvarend in de VS. Binnen no time kon iedereen die wil, worden ingeënt tegen Covid-19. Maar het probleem is dat lang niet iedereen wil. Daardoor dreigt het land alsnog kwetsbaar te worden voor uitbraken van het virus.

Er worden nu minder dan 1 miljoen prikken per dag gezet in de VS. In april waren dat er nog bijna 3,5 miljoen. Het ligt niet aan de vaccins, die zijn er genoeg. Ook komt iedereen van 12 jaar en ouder in aanmerking voor een prik. Maar de mensen willen niet. In alle staten worden twee derde minder prikken gezet dan tijdens de piek, maar vooral in het zuiden en midwesten stagneert de boel.

Het doel van president Joe Biden om op 4 juli (Independence Day) 70 procent van de bevolking te hebben ingeënt is daardoor pas in 13 staten, voornamelijk aan de oost- en westkust, gehaald. Nog eens 15 staten zitten rond de 60 procent gevaccineerden en gaan het doel van Biden waarschijnlijk ook bereiken. Zes staten zitten nog onder de 50 procent, waaronder Tennessee. Bij hen is die vaccinatiegraad van 70 procent volledig uit zicht geraakt.

Complottheorieën

Uit peilingen blijkt dat een derde van de Amerikanen geen plannen heeft om zich te laten vaccineren. Sommigen zijn sceptischer geworden, anderen vinden het niet meer nodig omdat de pandemie op zijn retour is, weer anderen zijn niet bang om ziek te worden.

Volgens een enquête van YouGov uit mei gelooft zeker de helft van de mensen die zich niet laten inenten in minstens één complottheorie. Het populairst is de theorie dat er met het vaccin een chip wordt ingespoten om controle te krijgen over de bevolking. Ook gelooft een aardig deel dat je autistisch of onvruchtbaar wordt van de vaccins of dat ze ons DNA wijzigen.

Het gevolg is dat de VS kwetsbaar blijft voor uitbraken met name in het zuiden. Het virus kan in het najaar weer voor grote problemen gaan zorgen, zeker met de eventuele opkomst van nieuwe, gevaarlijkere varianten.