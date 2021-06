Ernst Kuipers duidelijk over ‘Covid on steroids’: Deltavariant komt eraan

In steeds meer landen steekt de Deltavariant de kop op. Nederland zal er niet aan ontsnappen, zegt Ernst Kuipers bij Humberto. De coronamutatie, ook wel Covid on steroids genoemd, zal hier eveneens de overhand krijgen.

Delen van Australië zijn inmiddels opnieuw in lockdown nadat de Deltavariant opdook. Ook in Israël, het Verenigd Koninkrijk en de VS, landen waar heel veel mensen zijn gevaccineerd, zijn weer veel besmettingen.

Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, is duidelijk als Humberto vraagt of de variant ook in ons land zal opduiken. "Die gaat er komen”, klinkt het resoluut. "De Deltavariant wordt de dominante vorm."

De term ‘Covid on steroids' vindt hij niet overdreven. De virusmutatie is besmettelijker en heftiger dan eerdere coronavarianten. Kuipers ziet de coronacijfers momenteel nog dalen, maar waarschuwt wel: "Gebruik je gezonde verstand. Het laatste dat wij willen is dat we voorbeelden als Israël of Australië volgen. Dat we ons een paar weken vrij voelen. En dan in augustus alweer de nieuwe maatregelen beginnen.”