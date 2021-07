Gevaccineerden zijn veilig

De patiënten die nog in ziekenhuizen belanden zijn vrijwel allemaal mensen die niet, of niet volledig, zijn gevaccineerd. Het AD belde met veel ziekenhuizen en het beeld is overal: gevaccineerden zien we hier amper.

Bij de geraadpleegde ziekenhuizen staan (soms vele) tientallen niet gevaccineerde patiënten steeds tegenover hooguit een paar patiënten die al wel volledig ingeënt waren. Het is een nieuwe aanwijzing dat de coronavaccins hun werk doen. Veel Nederlanders, en vooral de ouderen die het meest kwetsbaar zijn voor Covid-19, zijn inmiddels namelijk gevaccineerd.

Omdat er niet centraal wordt bijgehouden of gevaccineerden nog erg ziek worden ontbreekt een totaal beeld. Maar de rondgang van het AD stelt gerust: gevaccineerden worden bij zeer hoge uitzondering nog erg ziek