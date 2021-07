Man breekt penis ’verticaal’ tijdens seks

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dat laatste was het geval bij de man die net iets te enthousiast was en daardoor zijn penis verticaal brak (zie afbeelding) De 40-jarige man hij is de allereerste patiënt ter wereld die zijn penis verticaal heeft gebroken. Dat meldt het zakenblad Forbes

Omdat het nog nooit eerder is voorgekomen beschreven de behandelende artsen over aandoening en herstel in de British Medical Journal. Een verticale breuk is anders dan een horizontale, schrijven zij. De man had niet het gevoel alsof er iets ’knapte’ – wat wel gebruikelijk is bij een horizontale breuk.

De man werd geopereerd en was na zes maanden weer helemaal ’de oude’. Zelfs zijn erecties ’zijn van dezelfde kwaliteit als die van voor de verwonding’.