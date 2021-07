Wat moet je doen als je corona oploopt op vakantie?

Op vakantie ben je al snel wat minder voorzichtig dan thuis, maar ook in grote delen van Zuid-Europa slaat het virus weer hard om zich heen dus het is toch oppassen geblazen. Wat moet je doen als je een coronabesmetting oploopt?

Waar je ook op vakantie gaat, je moet in quarantaine als je besmet bent, meestal zo'n elf dagen. Reizen mag logischerwijs niet met het virus in je bloed. Mogelijk moet je daardoor je vakantie verlengen of zelfs een nieuw vliegticket boeken. Het hangt af van de landcode of je reisverzekering dat dekt. Bij een land met code oranje (alleen noodzakelijke reizen) krijg je waarschijnlijk niets terug van de extra hotelovernachtingen of het nieuwe ticket.

Pas elf dagen na je positieve test kun je een herstelbewijs (een negatieve test) krijgen en weer verder reizen. Vermoed je dat je corona hebt, dan is het dus zaak om je zo snel mogelijk te laten testen, anders duurt het alleen maar langer voor je terug kunt.

Op deze site vind je reisadviezen en informatie per land over corona.