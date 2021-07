Dit is de ideale periode tussen de eerste en tweede prik van Pfizer

Er is al veel advies gegeven over de ideale pauze tussen twee Pfizer-prikken. Maar het antwoord is daar: je kunt het beste acht weken wachten tussen de eerste en de tweede dosis. Dat is de 'sweet-spot' aldus wetenschappers na nieuw onderzoek.

De onderzoekers van Oxford University ontdekten dat er een hoger niveau van antilichamen werd bereikt wanneer de tweede prik na tien weken werd gegeven in plaats van na vier weken. Ook ontstonden er meer T-cellen, eveneens belangrijk in de strijd van het lichaam tegen het virus.

Professor Susanna Duanchie van Oxford noemt de acht weken-interval de 'sweet-spot'. Langer wachten, bijvoorbeeld twaalf weken is misschien beter voor de immuniteit, maar in de tussentijd ligt wel de deltavariant op de loer.

Voor de studie zijn 503 zorgmedewerkers onderzocht van wie 44 procent corona heeft gehad. Er is gekeken naar de immuunreactie na de Pfizer-prik. Zowel een korte interval (van drie tot vier weken) als een lange (tien weken) leidde tot een sterke afweer. Maar de langere prikpauze zorgde voor een nog hogere immuniteit.