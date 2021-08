7 gevaccineerde verpleeghuisbewoners in België overleden aan Colombiaanse variant

In een verpleeghuis in Vlaanderen zijn zeven 80- en 90-plussers overleden aan de B.1.621-variant van het coronavirus. De bewoners waren volledig gevaccineerd. Deze zogenoemde Colombiaanse variant is niet direct reden tot zorg, maar wordt wel in de gaten gehouden.

In Colombia is de variant, die voor het eerst in januari opdook, goed voor 95 procent van alle besmettingen. In Nederlandse laboratoria zijn tot nu toe slechts 43 gevallen bekend. "Deze variant verspreidt zich traag vanuit Colombia over de wereld", zegt de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst. Hij komt buiten Colombia alleen in de VS en Spanje redelijk veel voor. In Florida bestaat ongeveer 10 procent van de besmettingen uit de B.1.621-variant.

Hoe het kan dat de gevaccineerde Belgische ouderen toch zijn overleden? "Ik denk dat er twee mogelijkheden zijn", zegt Van Ranst. "Bijvoorbeeld dat bij deze variant het vaccin minder goed beschermt." Maar wat ook kan is dat het vaccin minder goed werkt omdat het al een half jaar geleden is toegediend. "We zien dat ook met een griepprik: die gaat bij hoogbejaarden ook maar een half jaar mee."