5 signalen van je lichaam dat je te veel zout eet

Zout, je eet er al snel te veel van. En het zit in zoveel voedingswaren dat je meestal niet door hebt hoeveel je er precies van binnenkrijgt. Maar het zou niet meer dan 6 gram per dag moeten zijn.

Mogelijk denk je dat je daar niet over heen gaat, omdat je geen zout over je avondmaaltijd uitstrooit, maar 80 procent van je zoutinname komt uit kant-en-klare producten, zoals brood, kaas en vlees. Ben je bang dat je te veel zout eet, let dan op deze signalen van je lichaam: