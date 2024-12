Minder asielzoekers naar Nederland, vorige week 800 aanvragen

DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland is vorige week gedaald, na een korte opleving. Het ministerie van Asiel en Migratie registreerde afgerond achthonderd asielzoekers. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen maanden, maar een week eerder waren er ongeveer duizend aanvragen.

Het aantal asielaanvragen ligt lager dan in de vorige jaren. Precies een jaar geleden waren er in de laatste week van november zo'n 1300 aanvragen, het jaar ervoor 1000. In 23 van de afgelopen 27 weken lag de instroom lager dan precies een jaar eerder.

De wekelijkse cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie worden afgerond op honderdtallen. Daardoor is niet bekend hoeveel aanvragen er precies waren. Bij de asielzoekers gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Zij mogen naar Nederland komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Ook mensen die opnieuw asiel aanvragen, zijn meegenomen in de cijfers. Het is niet bekend uit welke landen de asielzoekers komen.

Als de afgeronde weekcijfers bij elkaar worden opgeteld, zijn er sinds het begin van dit jaar ongeveer 42.000 asielaanvragen geregistreerd. In 2022 en 2023 stond de teller na elf maanden op ongeveer 46.000 aanvragen.