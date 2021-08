Zorg in delen VS staat op instorten door lage vaccinatiegraad: “Nul ic-bedden beschikbaar”

In de Amerikaanse staat Mississippi is slechts 35 procent van de mensen gevaccineerd. Het leidt tot overvolle ic's en schrijnende taferelen. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen patiënten? 53.

Gezondheidsautoriteiten waarschuwen dat er geen enkel bed meer vrij is. Het federale ministerie van Volksgezondheid verwacht echter nog zeker 500 nieuwe opnames de komende dagen. "500 nieuwe opnames, en we hebben NUL ic-bedden over in de ziekenhuizen van niveau 1 tot 3. Meer dan 200 patiënten wachten op de spoedafdelingen op een kamer”, aldus gezondheidsambtenaar Thomas Dobbs.

"Er zijn NUL ic-bedden beschikbaar in Mississippi vanmorgen”, tweette ook dokter LouAnn Woodward, vice-hoofd van het University of Mississippi Medical Center in Jackson, de hoofdstad van de staat. “Dat betekent dat ziekenhuizen in de hele staat u of uw geliefde mogelijk niet de zorg kunnen geven die u nodig hebt. Niet alleen voor Covid-19, maar voor elke noodsituatie.”

Andere zuidelijke staten, zoals Georgia, Missouri en Tennessee staan er niet veel beter voor. De vaccinatiegraad ligt er rond de 40 procent, terwijl de deltavariant om zich heen grijpt. In Texas worden alleen nog zeer noodzakelijke ingrepen uitgevoerd in de ziekenhuizen om plaats te houden voor de vele coronaptiënten. In staten met de hoogste vaccinatiegraad, zoals Vermont (68 procent kreeg een prik), is er weinig aan de hand. Er liggen slechts 12 mensen in het ziekenhuis met Covid.

Cijfers zijn cijfers

De Amerikanen in de zuidelijke staten hebben, opgestookt door fake news en aartsconservatieven, een diep wantrouwen tegen de vaccins. Gecombineerd met een gebrek aan vertrouwen in overheidsinmenging in het algemeen leidt het tot een extreem lage vaccinatiegraad en dus tot exploderende ziekenhuiscijfers.

Een medewerker van het Singing River ziekenhuisnetwerk in Mississippi waarschuwt: “Hoe sterk je als mens ook bent: het is moeilijk, zelfs ondraaglijk, om enthousiast te zijn om je kinderen op hun eerste dag naar school te brengen en daar een beetje vreugde uit te proberen halen, terwijl je in je achterhoofd denkt aan wat je de dag ervoor hebt meegemaakt en terwijl je weet dat je naar je werk zal moeten gaan om mogelijk een 35-jarige patiënt te intuberen die het niet zal halen. Discussieer zo veel je wil, maar de cijfers zijn de cijfers en ze vallen niet te ontkennen. Het vaccin zal je in leven en uit het ziekenhuis houden.”

Dagelijks komen er in de VS 100.000 nieuwe besmettingen bij. In juni, voor de deltavariant voet aan de grond kreeg, waren dat er 10.000 per dag. Op dit moment overlijden er dagelijks 450 mensen aan Covid-19, meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.