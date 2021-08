Ja echt: botoxgebruikers worden meer als natuurlijke schoonheid gezien

Een spuitje botox om het onvermijdelijke verval een paar jaartjes uit te stellen? Het is al lang niet meer enkel iets voor BN'ers of ijdele influencers. En de gebruikers worden ook steeds jonger. De vraag is: helpt het? Het antwoord is: ja.

Zeker 8 procent van de 18- tot 25-jarigen in Nederland liet zich in 2018 botox of fillers inspuiten. Steeds vaker kiezen ook mannen voor een prikje in hun frons- of lachrimpels. Volgens onderzoek van de University of Illinois Chicago bereiken de botoxers het gewenste effect. Zo kregen proefpersonen in 2008 foto’s van voor en na een botoxbehandeling te zien zonder dat ze dat wisten. Ze moesten slechts één foto beoordelen. De proefpersonen vonden de botoxhoofden niet alleen aantrekkelijker, maar meenden dat deze mensen ook sportiever en succesvoller waren.

Ander onderzoek van de Hofstra University in New York uit 2019 toonde zelfs aan dat mensen botoxgebruikers niet alleen jonger en intelligenter vonden, maar dat ze ook meer een natuurlijke schoonheid leken te hebben. De proefpersonen zouden hen eerder op date vragen of uitnodigen voor een feestje.