RIVM: ‘Kabinet maakt andere inschatting dan wij over hoe ver we zijn met vaccineren’

Het RIVM blikt bij de NOS terug op de versoepelingen die het kabinet gisteren aankondigde. Het OMT bleek er op sommige punten anders in te staan.

Zo wilde het pas op 20 september de 1,5 meter in het mbo en hoger onderwijs loslaten en niet zoals het kabinet besloot al op 1 september. Jaap van Dissel: "Dat verschil komt voort uit een iets andere inschatting hoe ver je bent met het vaccineren en de twee weken erna om antistoffen op te bouwen. Het kabinet kijkt eigenlijk naar het moment waarop mensen vaccinatieafspraken konden maken, wij naar het tijdstip waarop de afspraken daadwerkelijk gemaakt zijn."

Op 20 september moet de 1,5 meter overal verdwijnen. Maar is dat wel zo'n goed idee? Van Dissel: "De viruscirculatie is afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld hoeveel mensen van een buitenlandse vakantie terugkomen met een infectie, of ze zich laten testen en als ze positief zijn in isolatie gaan. We zien nu ook een afvlakking van de daling van het aantal positieve testen. Dat levert zoveel onzekerheden op dat het niet mogelijk was om dat te modelleren."

Van Dissel waarschuwt ook voor een seizoenseffect. "In deze fase hebben we een gunstig seizoenseffect dat meehelpt bij de bestrijding van de epidemie. In de herfst valt dat weg, dan helpt alles wat je doet tegen het coronavirus wat minder mee, precies zoals het nu wat meer bijdraagt. Dat gaat om zo'n 10 tot 15 procent. Dat seizoenseffect speelt altijd mee en het maakt de situatie wat meer of juist wat minder kritisch."