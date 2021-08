‘Biologische leeftijd door slaaptekort tot 7 jaar hoger bij jonge moeder’

We weten allemaal dat een slaaptekort niet bepaald bevorderlijk is voor je gezondheid. En als er één groep is die moeite heeft om aan een uurtje of zeven slaap te komen, dan zijn het wel de jonge moeders. Uit onderzoek blijkt dan ook dat hun biologische leeftijd met jaren omhoog gaat na de bevalling.

Moeders die een half jaar na de bevalling nog steeds minder dan zeven uur per nacht slapen hebben een drie tot zeven jaar hogere biologische leeftijd dan andere vrouwen, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Bert van der Horst, hoogleraar Choronobiologie en Gezondheid van het Erasmus MC, legt aan EditieNL uit dat er twee biologische klokken bestaan. "De eerste is voor je dag- en nachtritme. Daarnaast heb je de klok die cru gezegd aftelt naar je overlijden. Dat is je biologische leeftijd."

En die laatste heeft dus flink te lijden onder een slaaptekort. Toch hoeven jonge moeders zich niet direct zorgen te maken. Waarschijnlijk herstelt de sneller oplopende biologische leeftijd op lange termijn weer. "Ik verwacht dat het na een periode goed slapen weer is opgelost."