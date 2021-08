Door corona wereldwijd enorme afname orgaantransplantaties

Doordat er zoveel zorg is uitgesteld vanwege de toestroom van coronapatiënten hebben er wereldwijd vorig jaar 15 procent minder orgaantransplantaties plaatsgevonden. Dat schrijven onderzoekers in The Lancet.

Zij telden het aantal transplantaties in 22 landen, waaronder Nederland, bij elkaar op en kwamen tot een afname van meer dan 11.000 in 2020. Dat is een daling van 15,5 procent ten opzichte van 2019. De cijfers zijn belangrijk om te bepalen wat het afschalen van de zorg heeft betekend voor het aantal gezonde levensjaren.

De grootste afname was te zien bij het aantal levertransplantaties. Daarvan werden er wereldwijd een vijfde minder uitgevoerd dan een jaar eerder. Maar ook het aantal hart-, nier- en longtransplantaties lag lager dan normaal.