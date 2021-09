WHO waarschuwt Europa: “Wees voorbereid want er komt een nieuwe pandemie”

Terwijl Europa zich opmaakt voor een nieuwe coronagolf in het najaar, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al voor het volgend naderend onheil. “Er komt een nieuwe pandemie, daar kunnen we zeker van zijn," klinkt het in een nieuw rapport.

De wetenschappers en politici die het rapport schreven halen hard uit naar de Europese leiders. “De verwoestende gevolgen van Covid-19 hebben aangetoond hoe onvoorbereid veel landen in de regio waren. Er was overduidelijk een gebrek aan planning. En zelfs de landen die een plan hadden, hadden dat onvoldoende geactualiseerd of voorbereid. Ook de technische capaciteit van overheden was vaak zwak. Met toezicht- en reactiesystemen die er niet in slaagden waarschuwingssignalen tijdig op te pikken en die geen passende antwoorden konden bedenken of uitvoeren. En dan was er nog het politiek leiderschap. Dat was vaak zwak, ontbrak volledig of maakte de zaken zelfs nog erger.”

De experts waarschuwen dat er zeker een nieuwe pandemie komt en dat we het ons niet kunnen veroorloven om dan opnieuw dezelfde fouten te maken. Ze adviseren dan ook de oprichting van een Pan-Europese Raad voor Gezondheidsbedreigingen, die de voorbereiding moet leiden en er bovendien voor moet zorgen dat de Europese landen samenwerken in plaats van zich terug te trekken achter hun grenzen.