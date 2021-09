Hoe lang kan je hond alleen thuis blijven?

Je hond, het is een schat, maar soms wil je ook gewoon even iets zonder hem doen. Als hij je dan nakijkt met die droeve blik zou je je bijna schuldig gaan voelen. Of hoeft dat niet? Dat ligt er natuurlijk aan hoelang je wegblijft.

Honden zijn gezelschapsdieren en dat is geen eenrichtingsverkeer: niet alleen jij geniet van het gezelschap van je hond, hij ook van dat van jou. Nu kun je dat wel een beetje trainen door iedere keer steeds iets langer weg te blijven, maar daar zitten grenzen aan.

Volgens hondentrainster Tamsin Durstin ligt die grens al bij 4 uur. Een hele werkdag wegblijven is dus echt te lang. Zeker wanneer honden niet gewend zijn om alleen te blijven, kunnen ze in paniek raken.

Het hangt wel enigszins van het karakter af. “Net als mensen kunnen sommige honden prima even alleen zijn en hebben andere juist meer gezelschap nodig”, aldus de hondentrainster in Metro UK.

Ben je lang van huis zorg dan dat je van tevoren een flink eind met je hond hebt gewandeld. Dan is hij lekker moe en valt hij snel in slaap. Zo merkt hij niet dat je zolang weg bent. Hondenspeeltjes helpen ook bij het verdrijven van de eenzaamheid.