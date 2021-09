Herstel van een paar nachten slecht slapen duurt veel langer dan je denkt

Een uurtje eerder naar bed en die korte nachten zijn weer ingehaald, denk je misschien. Maar dat is niet zo, blijkt uit nieuw onderzoek. Je lichaam heeft veel meer tijd nodig om te herstellen.

Een paar nachten slecht slapen heeft grotere gevolgen dan gedacht, concluderen onderzoekers van de Universiteit Sapienza in Rome op basis van hersenscans van proefpersonen. Twintigers die tien nachten achter elkaar 30 procent minder sliepen dan normaal, dus ongeveer 2,5 uur korter op een nachtrust van 8 uur, hadden zeven goede nachten nodig voordat hun lichaam volledig was hersteld.

Aan CNN legt slaapexpert Bhanu Prakash Kolla uit dat het reactievermogen weliswaar is hersteld na zeven nachten goed slapen, maar dat andere functies nog langer achter kunnen blijven. "Wat het onderzoek laat zien, is dat factoren als geheugen en het concentratievermogen niet zo snel herstellen als we denken. Daarom is het zo belangrijk dat we in de eerste plaats al geen slaaptekort oplopen”, aldus slaapspecialist Dr. Raj Dasgupta.