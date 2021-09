Zoetstoffen kunnen je dieet saboteren

Veel mensen die willen afvallen drinken calorie-arme frisdrank of eten 'suikervrije' snacks. Niet doen, schrijft The Times. Meestal wordt in die producten sucralose gebruikt om de producten zoek te maken. Sucralose is calorie-arm en ook bekend onder de merknamen Splenda en Altern.

Sucralose maakt je echter extra hongerig. Het verhoogt het verlangen naar voedsel en wekt de eetlust op bij vrouwen en bij mannen met obesitas, volgens een van de grootste onderzoeken in zijn soort. Iedereen die wil afvallen of op gewicht wil blijven, moet in plaats daarvan "naar een glas water grijpen".

Onderzoekers in de Verenigde Staten bestudeerden de effecten op hersenactiviteit en eetlustreacties van een kunstmatige zoetstof. Na een drankje gezoet met sucralose werd het gebied van de hersenen dat verantwoordelijk is voor hunkeren naar voedsel en eetlust zeer actief bij vrouwen en mannen die zwaarlijvig waren.

Ook nam het hormoon dat het lichaam laat weten "ik voel me vol" af na een gezoete drank, wat suggereert dat producten met sucralose niet effectief zijn in het onderdrukken van honger. Dit laatste gebeurde bij mannen en vrouwen van alle gewichten.