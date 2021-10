Onderzoek: bewegen gezonder dan afvallen

We weten allang dat je van veel bewegen amper afvalt. Afvallen lukt alleen structureel als je iets verandert aan je voeding. Glenn Gaesser, professor bewegingsfysiologie aan de Arizona State University in Phoenix, stelde een andere vraag: je wordt slanker van minder eten dan van sporten. Maar leef je ook langer als je slank bent? Of als je veel beweegt?

Daarom dook Gaesser, samen met zijn collega Siddharta Angadi, in de databanken van eerdere studies en onderzocht hij alles wat geschreven werd in verband met diëten, beweging, fitheid, metabolische gezondheid en een lange levensduur.

In totaal vonden ze meer dan 200 relevante meta-studies en individuele studies, schrijft HLN. De hamvraag van Gaesser en zijn collega was: wordt een zwaar persoon vitaler door af te vallen, of door te bewegen? Het antwoord op die vraag was duidelijk: “Bij het vergelijken van de resultaten waren de voordelen van fitter worden stukken groter dan van afvallen.”