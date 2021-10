Is verse gemberthee gezond?

Verse gemberthee is niet zomaar een lekker drankje, er worden ook tal van gezondheidsvoordelen aan toegekend. Hoeveel is daarvan bewezen? De Volkskrant zocht het uit.

Verse gemberthee zou volgens sommigen ontstekingsremmend werken, helpen bij afvallen, het immuunsysteem versterken en zelfs beschermen tegen darmkanker en alzheimer. Maar volgens het Voedingscentrum zijn er weinig effecten bewezen.

Het nut van de gemberwortel voor de gezondheid is veelvuldig onderzocht, maar diverse wetenschappers ontkrachten in de Volkskrant claim na claim. De onderzoeken zijn bijvoorbeeld enkel bij dieren uitgevoerd of bij een veel te kleine groep mensen. Ook spraken de resultaten elkaar regelmatig tegen.

Zo is er een uitvoerig rapport getiteld Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: A Global Perspective dat voor gezondheidswetenschappers leidend is als het gaat om voeding die kan beschermen tegen kanker en daarin komt gember helemaal niet voor.

De enige claim die overeind blijft is dat gember werkt tegen misselijkheid, al moet je er dan wel heel veel van nemen, want in onderzoeken worden meestal supplementen gebruikt met veel hogere concentraties gember dan in een gemiddeld kopje thee.

Daarnaast vindt het Voedingscentrum dat gember in een gezond dieet past, omdat het in gerechten een goede vervanger is voor zout.