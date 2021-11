Als er niet zoveel te dikke mensen waren was een lockdown niet nodig geweest

De helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar, 14 procent heeft obesitas – en dat percentage blijft stijgen. Het afgelopen jaar had een meerderheid van de patiënten op de covidafdelingen overgewicht.

Op de ic waren dat zelfs acht op de tien.

Dat betekent niet dat de ziekenhuizen dus vol lagen met patiënten die dat aan zichzelf te wijten hadden, zegt hoogleraar obesitas hamert Liesbeth van Rossum tegen de Volkskrant. Maar wel dat niet alleen de mensen met overgewicht zelf last hebben van hun dikzijn.

‘We kunnen ons afvragen of er een lockdown nodig was geweest als die pandemie van overgewicht er niet was geweest’, zegt Van Rossum.

Het feit dat we te dik zijn is ook mede oorzaak van de exploderende kosten van de gezondheidszorg.

Overgewicht vergroot de kans op ruim 200 ziekten. Hart- en vaatziekten en diabetes type 2 zijn de bekendste, maar er zijn ook dertien vormen van kanker die vaker voorkomen bij mensen met overgewicht, net als gewrichtsklachten, reuma, darmziekten, depressies en vruchtbaarheidsproblemen. De kosten voor al die overgewichtgerelateerde ziektegevallen bedragen volgens een recent OESO-rapport ruim 8 procent van het zorgbudget, wat voor Nederland neerkomt op 7 miljard euro per jaar.

De zorgkosten dreigen volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onhoudbaar. ‘Het kan zo niet langer’, zegt Van Rossum, ‘er moet nu worden ingegrepen, we moeten de volksgezondheid beschermen.’

Van Rossum neemt het op voor dikke mensen. Vaak zijn er onderliggende oorzaken, zoals armoede en een lage oplieding. ‘Ik vind het te ver gaan om alles maar op gebrek aan discipline te gooien. We maken gemiddeld 220 voedselkeuzes per dag, de meeste onbewust. Als jij een poster ziet met een reep chocola dan reageren je hongerhormonen en als je gestresst bent of obesitas hebt, dan is die hormonaal gedreven drang vaak nog sterker. Het is toch belachelijk dat we continu worden verleid om ongezond te eten en niet te bewegen?’