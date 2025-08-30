Houthi's zweren wraak op Israël na dood premier

De Jemenitische Houthi's hebben gezworen om wraak te nemen op Israël na de dood van premier Ahmed al-Rahawi. Hij kwam afgelopen donderdag om bij een Israëlisch bombardement op Sanaa. Ook enkele ministers werden daarbij gedood.

Mehdi al-Mashat, voorzitter van de hoogste politieke raad van de Houthi's, zegt in een videoboodschap dat alle doden gewroken zullen worden. Hij waarschuwde ook buitenlandse bedrijven om Israël te verlaten "voordat het te laat is".

Vicepremier Mohammed Ahmed Miftah is aangewezen als tijdelijke opvolger van Al-Rahawi. Volgens deskundigen had Miftah sowieso al meer macht dan de premier. De leider van de Houthi's is Abdul Malik al-Houthi.