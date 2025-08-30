ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Houthi's zweren wraak op Israël na dood premier

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 20:27
bijgewerkt om zaterdag, 30 augustus 2025 om 20:43
anp300825137 1
De Jemenitische Houthi's hebben gezworen om wraak te nemen op Israël na de dood van premier Ahmed al-Rahawi. Hij kwam afgelopen donderdag om bij een Israëlisch bombardement op Sanaa. Ook enkele ministers werden daarbij gedood.
Mehdi al-Mashat, voorzitter van de hoogste politieke raad van de Houthi's, zegt in een videoboodschap dat alle doden gewroken zullen worden. Hij waarschuwde ook buitenlandse bedrijven om Israël te verlaten "voordat het te laat is".
Vicepremier Mohammed Ahmed Miftah is aangewezen als tijdelijke opvolger van Al-Rahawi. Volgens deskundigen had Miftah sowieso al meer macht dan de premier. De leider van de Houthi's is Abdul Malik al-Houthi.
Vorig artikel

Regeringscommissaris Hamer pleit voor minister voor Gelijkheid

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

shutterstock_2484279957

Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen