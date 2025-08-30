ECONOMIE
5 verborgen gevaren van je dagelijkse deodorant

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Ans Vink
zaterdag, 30 augustus 2025 om 18:20
bijgewerkt om zaterdag, 30 augustus 2025 om 18:37
Je eet natuurlijk niet zomaar een kwalijke chemische stof. Spreekt voor zich. Maar we spuiten van alles onder onze oksels, waaronder stoffen die in de bloedbaan gearriveerd niet fijn zijn. In veel cosmetica en ook in veel deodorants zitten parabenen. Parabenen zijn uitstekende conserveermiddelen die ervoor zorgen dat ingrediënten langer houdbaar blijven
Deze conserveringsmiddelen doden voordat deze een kans hebben om zich te verspreiden en schade aan te richten aan onze producten. Volgens sommige studies kunnen deze stoffen de gezondheid schaden door bij te dragen aan de ontwikkeling van tumoren. Daarnaast worden parabenen er van verdacht onze hormoonhuishouding te beinvloeden Met name antitranspiranten bevatten meestal aluminium-zirkoniumzouten.
Deze zouten remmen de productie van transpiratievocht. Aluminium is een metaal. Het is echter geen absolute zekerheid dat het in de lage hoeveelheden van deodorantgebruik gezondheidsproblemen veroorzaakt, maar sommigen geven toch de voorkeur aan aluminiumvrij
Triclosan is een krachtige en veel gebruikte bacteriedodende en schimmelwerende stof. Het is een wit poeder met een lichte aromatische geur. Het wordt als relatief veilig gezien bij lage doseringen, maar er zijn zorgen over resistentie en milieu-impact. Daarom is het goed te weten dat het in meer cosmetica zit. Bijvoorbeeld in desinfecterende zeep. Voor je het weet krijg je er toch veel van binnen.
Een hormoon-verstorende stof. Ftalaten zijn weekmakers die de geur in parfum en de kleur en cosmetica stabiliseren; ze zorgen er ook voor dat nagellak niet schilfert. Op de meeste etiketten worden ze niet vermeld, hoewel ze in bijna alle denkbare persoonlijke verzorgingsartikelen te vinden zijn, verborgen onder de naam ‘parfum’. Op bijna ieder ingredientenlijstje van deodorant zie je het staan. Het kan onschuldig zijn, maar het kan ook kwalijk zijn. Als je onderstaande stoffen niet in je lichaam wilt hebben moet je opletten wat je koopt. Of geen deodorant gebruiken. Gewoon goed wassen is ook geen gek idee.  
Parabenen
Aluminium
Triclosan
Ftalaten
Geurstoffen
Bron(nen): Time

