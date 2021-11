Vorig jaar klapten we voor de zorg, nu krijgen ze dreigbrieven

Ze waren de helden van de coronacrisis, we applaudisseerden voor de zorgmedewerkers, die dag en nacht in de weer waren om de pandemie het hoofd te bieden. Dat doen ze nog steeds, op hun laatste benen. Maar in plaats van dankbaarheid vallen hen nu dreigbrieven en haatreacties ten deel.

"Er zijn medewerkers die brieven thuisgestuurd hebben gekregen. Incidenteel, maar het gebeurt", zegt Dick Nagelhout van het Maastrichtse UMC tegen RTL Nieuws. "Ook krijgen we dreigmails binnen."

Lex Kloosterman van het UMCG in Groningen vertelt over de reacties op het voornemen om een opvanglocatie voor coronapatiënten in te richten, waar ze in het uiterste geval gedwongen konden worden opgenomen. "Er kwamen heel veel boze telefoontjes binnen en telefonisten werden bedreigd", zegt Kloosterman. "Die lagen echt onder vuur, ook persoonlijk. Toen is er een medewerker weggelopen en naar huis gegaan. Dan zie je wel hoe heftig het kan zijn."

Hij vertelt ook over heel zieke patiënten die blijven volhouden dat corona niet bestaat. "Er zijn patiënten die wakker worden op de ic en nóg zeggen dat ze een longontsteking hebben gehad, omdat corona niet bestaat."

Acteurs

Ook krijgen patiënten die vanuit het ziekenhuis vertellen hoe ernstig ziek ze zijn geworden door het coronavirus, regelmatig te horen dat ze acteurs zouden zijn. Bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht van waaruit Egbert Schutte vertelde over zijn ziekte, waren 50 tot 60 telefoontjes binnengekomen over hem. "Ze zeiden dat ik een acteur was, dat ik daar helemaal niet had gelegen."

Schutte. "In het begin kon ik er gewoon om huilen. Ze weten echt niet hoe het is. Ik zeg altijd: je moet mensen eens met een knijper op de neus en een rietje in de mond een trap op jagen, dan weet je wat corona is."'