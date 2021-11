Intensive care in Duitsland staat op het punt om te bezwijken

Duitsland mag dan meer ziekenhuis capaciteit hebben dan Nederland, ook daar staat Intensive care geneeskunde op instorten.

Het aantal met Sars-CoV-2 geïnfecteerde mensen neemt toe, de exponentiële groei is ongecontroleerd. Het virus heeft nog genoeg voedsel: zo'n 25 miljoen mensen in Duitsland zijn niet ingeënt.

Er zijn momenteel meer dan 2.600 intensive care-patiënten in heel Duitsland en het aantal verdubbelt momenteel elke vier weken. De overbelasting van de klinieken is bijna niet meer te stoppen, de besmettingen vinden nu overal plaats, schrijft de gezaghebbende Suddeutsche Zeitung. En ook in Duitsland wordt de overbelasting veroorzaakt door mensen die zich niet willen laten vaccineren.

In veel ziekenhuizen staan ​​artsen en verpleegkundigen al met de rug tegen de muur: ze kunnen nauwelijks nieuwe patiënten aannemen. De Berlijnse Charité maakte woensdag bekend alle operaties die niet absoluut noodzakelijk zijn uit te stellen.

De zorg voor een ernstig zieke, beademde Covidpatiënt is buitengewoon tijdrovend en medisch lastig, in hoge mate belastend zowel mentaal als fysiek, kortom: de krachten nemen op twee manieren af.

Net als in Nederland wordt het aantal beschikbare verpleegkundige lager, door ziekteverzuim en doordat verpleegkundigen uitgeput een andere baan zoeken.

Ook in Duitsland wordt daarom gevreesd voor code zwart: dan moeten ziekenhuizen kiezen welke patiënten op de IC kunnen worden behandeld en welke weg moeten worden gestuurd.

"Het lijden van de vierde golf is vandaag al buitengewoon en de winter moet nog komen," schrijft de krant. "Iedereen die de komende maanden een hartaanval of een ernstig auto-ongeluk krijgt, moet blij zijn als er nog iemand is die kan helpen."