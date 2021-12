Uit Londen bericht van wat ons te wachten staat: aantal omikronpatiënten in ziekenhuis loopt op

Het Verenigd Koninkrijk wil voor kerst nog 20 miljoen Britten een booster geven, doodsbenauwd als ze zijn voor de omikronvariant. En niet voor niets: in Londen waar omikron nu ruim de helft van de besmettingen uitmaakt, lopen de ziekenhuisopnames op.

Het leger wordt in het Verenigd Koninkrijk volop ingezet bij het vaccineren. De haast die ze daar weten te maken, daar kunnen we op het vasteland alleen maar jaloers op zijn. Bij ons kunnen zestigers begin januari een prik krijgen.

Maar de Britten lijken zelf ook de urgentie meer te voelen. De NHS-site liep vast voor het maken van afspraken, waarna mensen zonder afspraak konden komen. Dat leidde tot lange rijen bij de priklocaties. Ook de teststraten zijn vol.

De nood is dan ook hoog. De cijfers stijgen exponentieel. De Vlaamse kinderarts Igor Fierens (50) die in het Royal London Hospital werkt, vertelt aan HLN dat er naar schatting 200.000 nieuwe omikronbesmettingen per dag bijkomen, als je de niet geregistreerde besmettingen meetelt. "In de hoofdstad is de mutatie nu al goed voor meer dan de helft van de nieuwe besmettingen. Het is van maart geleden dat er zoveel coronapatiënten lagen in de Londense ziekenhuizen. Laat ons hopen dat we het wel zullen aankunnen. Maar ik vrees dat er na nieuwjaar weer een enorme stijging van coronapatiënten op de intensive care op ons af komt."

Er is heel weinig reden om aan te nemen dat het in Nederland anders zal gaan. Sterker nog, waarschijnlijk wordt het erger, want hier hebben veel minder mensen een boosterprik gekregen en liggen de ic's al vol.