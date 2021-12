Is een powernap echt nuttig? En hoe lang dan?

Even een dutje doen, vroeger toen je nog naar kantoor moest kon dat niet. Maar al thuiswerkend zou je best de ogen kort kunnen sluiten na de lunch of zo rond een uur of 16. Maar word je daar beter van?

Volgens neuroloog Rolf Fronczek van het LUMC en slaapwaakcentrum SEIN is een powernap in de middag helemaal niet zo'n slecht idee. "De meeste mensen hebben last van een lunchdip, hierdoor worden ze slaperig in de middag. In de wintermaanden wordt het in de namiddag ook al een stuk donkerder. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijker slaperig wordt. Hierdoor is de behoefte aan een powernap in de namiddag vaak het sterkst aanwezig”, legt hij uit in de Telegraaf.

Je kunt volgens hem wel beter zorgen dat je 's nachts goed slaapt, maar lukt dat niet dan is een powernap zeker een optie. "De bedoeling van een powernap is dat je in een zo kort mogelijk tijd zo veel mogelijk rust pakt. Door een powernap word je alerter, energieker en productiever. Je zult ook minder gestrest zijn, omdat je je hoofd even helemaal hebt leeggemaakt. Het is een korte boost, waardoor je jezelf beter kan focussen.”

Zo'n powernap moet niet langer dan 20 minuten duren, anders kom je in een diepere slaap terecht waaruit je niet prettig wakker wordt. "Het is niet handig om tijdens een powernap in deze fase wakker te worden, omdat het dan aan het doel voorbijgaat. Een kort dutje frist je hoofd op, maar een lang dutje zorgt er juist weer voor dat je slaperig wakker wordt." Wil je toch langer slapen dan kun je beter de hele slaapcyclus van anderhalf uur doormaken.