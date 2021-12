Omikron was al in november in Nederland

De omikronvariant is al veel langer in Nederland dan gedacht. Al in november zijn de eerste gevallen opgedoken, blijkt uit cijfers van het RIVM, waarover de Volkskrant schrijft.

Op vrijdag 26 november werd de variant als 'zorgelijk' bestempeld door de WHO, maar in die week waren er al zeker vier gevallen in Nederland. In de week erna vond het RIVM nog drie omikronbesmettingen in een virussteekproef van 1.259 monsters. Volgens berekeningen bedroeg het aantal gevallen van de nieuwe variant toen al 0,2 procent van het totaal.

Inmiddels is dat percentage in Amsterdam gestegen naar 14 procent. Kort na de jaarwisseling zal de mutatie dominant zijn in ons land. Waarom het RIVM niet eerder aan de bel trok over de aanwezigheid van de omicronvariant is onduidelijk.