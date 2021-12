Hoe ziekmakend de omicron-variant is moet de komende weken nog blijken. Maar - anders dan hier en daar wordt beweerd - stijgt het aantal ziekenhuisopnames in Zuid-Afrika wel degelijk. Op 26 november - voor Omicron zich aandiende, lagen er 2172 mensen in de Zuid-Afrikaanse ziekenhuizen. Nu, drie weken later, zijn dat er 7932. Dat is een stijging van 365%.

Dat is nog verontrustender gegeven het feit dat het in Zuid-Afrika nu hoogzomer is.