Onderzoek: ziekteverloop omikron milder dan bij delta

Het ziekteverloop bij mensen die besmet raken met de omikronvariant van het coronavirus is milder dan bij delta. Dat komt volgens nieuwssite Politico naar voren uit voorlopige Britse onderzoeksresultaten. Het is nog onduidelijk hoe groot het verschil precies is.

Politico kreeg inzage in nog niet gepubliceerde gegevens van gezondheidsdienst UKHSA. Die instantie zou concluderen dat omikron weliswaar iets milder is, maar nog steeds kan leiden tot een groot aantal ziekenhuisopnames. Dat komt onder meer doordat de variant zeer besmettelijk is. Daardoor kan het aantal coronagevallen omhoogschieten, met meer ziekenhuisopnames tot gevolg.

Mensen kunnen ook na een omikronbesmetting nog steeds ernstig ziek worden en overlijden. UKHSA gaat naar verwachting ook mededelen dat twee vaccindoses geen sterke bescherming bieden tegen de variant, schrijft de nieuwssite. Een booster zou de kans op besmetting en ziekenhuisopname wel aanzienlijk verkleinen.

Omikron grijpt momenteel snel om zich heen in Europa en verdringt delta als de variant die het meest voorkomt. Dat was voor Nederland en andere landen aanleiding om meer maatregelen te nemen en burgers snel boosters te geven, zodat ze beter zijn beschermd tegen de nieuwe variant.