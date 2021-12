Na 10 weken is mogelijk al een nieuwe booster nodig

De berichten over Omicron worden steeds iets nauwkeuriger. Een van de conclusies is dat mensen die de derde prik hebben weinig kans hebben heel ziek te worden. Maar wat ook duidelijk wordt is dat die bescherming snel slijt.

Volgens Engelse gegevens is van de bescherming na 10 weken nog 35 procent over als je booster van Pfizer was, en 45 procent voor Moderna. De Engelse autoriteiten zeggen dat die daling geldt voor besmetting. Vermoedelijk is de bescherming tegen ernstige ziekte hoger, maar zeker is dat niet.

Vaccinbedrijven, waaronder Pfizer en Moderna, ontwikkelen al Omicron-specifieke prikken, die in de lente klaar zouden kunnen zijn.

Volgens de Times zijn de Engelse gezondheidsdiensten - die met vaccinaties steeds voorop liepen in Europa - al begonnen met voorbereidingen voor een voorjaarscampagne met vaccins. Ook Israël is daarmee bezig.