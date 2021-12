VS 280.000, Frankrijk 180.000, Engeland 130.000: Omicron slaat toe

In enkele landen neemt het aantal nieuwe besmettingen nu heel snel toe. Dichtbij: Frankrijk en Engeland. Wat verder weg: de Verenigde Staten. Er is tussen die drie landen wel een groot verschil: het aantal doden. Dat zijn er in de VS heel veel. Voornamelijk onder niet gevaccineerden. In Europa zijn er veel minder doden dan bij vorige golven. In de VS kraakt de gezondheidszorg, in de Europese landen uit de lijst lijkt die beter bestand tegen de golf, omdat er relatief minder mensen erg ziek worden.

In Frankrijk worden op 2 januari strengere maatregelen van kracht.