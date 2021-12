In totaal hebben al meer dan 3 miljoen Nederlanders een boosterprik gehaald. Alleen in Ierland werden afgelopen week meer prikken gezet. Toch halen we onze buurlanden niet zomaar in.

Toegegeven: we staan niet meer helemaal onderaan. Een aantal Oost-Europese landen zijn we voorbij gegaan. Maar in landen als België en Duitsland is al zo'n 35 procent van de mensen geboosterd, tegenover 18 procent bij ons. Dat scheelt nog steeds bijna de helft.