Gommers: “Hoe wij hier met pandemie omgingen, kan echt niet”

Diederik Gommers vindt dat Nederland slecht gehandeld heeft in de coronacrisis. "Hoe wij de afgelopen twee jaar met deze pandemie zijn omgegaan, dat kan echt niet," zegt de Rotterdamse ic-baas in gesprek met NU.nl.

"Het hing allemaal af van het aantal ic-plekken, daarom moest elke keer het land op slot. Dat is niet de oplossing. Op het moment dat je basis breder is en je genoeg personeel hebt als ondersteuning, dan heb je meer mogelijkheden."

Veel wappies vinden dat we moeten accepteren dat ouderen en kwetsbaren overlijden aan corona. Het OMT-lid legt haarfijn uit waarom dit onzin is. "We kunnen in Nederland goed zorgen voor onze ouderen. Die hebben altijd heel hard hun best gedaan om onze maatschappij op te bouwen zoals die nu is. We kunnen nu niet zeggen: jammer, maar het kost ons te veel moeite en geld om voor jullie te zorgen."

Hij wijst erop dat we geen derdewereldland zijn. "In andere delen van de wereld kan ik me dat dan weer wel voorstellen. Daar accepteren ze dat ze soms niet meer kunnen doen, omdat men in armoede leeft. Maar wij kunnen het ons financieel veroorloven om voor iedereen te zorgen."

Jongeren

Veel respect heeft Gommers voor jongeren, die de regels wél accepteerden. "Er is veel aandacht voor de wappies, maar eigenlijk hebben we het te weinig over hoe goed de jongeren het doen, al twee jaar lang. Ze leggen hun leven neer voor de ouderen, zonder gezeur en met respect."

Zelf heeft Gommers ook nog even getwijfeld over de boosterprik, hoewel hij geen enkele bedenking heeft bij het vaccin. "Ik dacht: ik ben gezond, heb me al twee keer laten vaccineren en ik hou me aan de regels. Waarom dan toch weer een vaccin. Waar houdt het op?"

"Toen heb ik een antistoffentest gedaan. Daaruit bleek dat ik niet genoeg antistoffen had. Daar schrok ik wel even van. Ik dacht: wat als ik op de ic zou komen te liggen? Daarnaast: hoe vervelend is die prik nou echt? Toen ik de uitnodiging kreeg, heb ik meteen een prik gehaald."